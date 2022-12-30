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Упродовж 13 годин до Білорусі прилетіли 6 військово-транспортних бортів ВКС РФ, - Беларускі Гаюн. ІНФОГРАФІКА

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Упродовж 13 годин до Білорусі прилетіли 6 військово-транспортних бортів ВКС РФ, - Беларускі Гаюн. ІНФОГРАФІКА
За 13 годин 30 грудня до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Як повідомляє Гаюн, це борти з обліковими номерами RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 і RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі, починаючи з 4-ї ранку, а останній - RF-76772 - приземлився в Мачулищах о 18:17 за мінським часом.

"За нашою інформацією, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме - поки невідомо. Не можна виключати, що триває як доставка техніки, так і ротація/підвіз мобілізованих", - зазначає Гаюн.

Щодо ввезення до Білорусі російських військових, то може йтися максимум про 1470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД - 245 осіб.

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Упродовж 13 годин до Білорусі прилетіли 6 військово-транспортних бортів ВКС РФ, - Беларускі Гаюн 01

Топ коментарі

  • irenka ko
    Готуються привітати нас з Новим роком, сцуки кончені .
  • piligrim
    навіщо ж везти особовий склад у такий чисельності літаками, якщо простіше більшу кількість привезти скотовозками на рейках?... ракети везуть та інший БК, який є намір викорастити янкайближчим часом... або спецназ привіз бацьке чайку...
  • alexandr shamov
    Амин на том свете руки потирает, бо скоро не будет скучать...
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