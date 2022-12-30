Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів з ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр нагадав, що йдеться про "енергетичне безвіз", "транспортне безвіз", "економічне безвіз", "митне безвіз" і "цифрове безвіз".

"Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже прийняті, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до прийняття наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року", - заявив Шмигаль.

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