Санкції не змінюють політики Росії, ризики для країн Балтії зростають, - Міноборони Естонії

Хоча санкції скоротили можливості Росії фінансувати війну, але водночас немає жодних ознак того, що Кремль має намір змінювати колишній політичний курс на продовження війни в Україні та конфронтацію з НАТО.

Про це сказав на брифінгу радник Міноборони Естонії контрадмірал Ігор Шведе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Шведе зазначив, що Москва виявляє винахідливість у пошуку нових джерел доходів, щоб компенсувати втрати від санкцій, і тому санкції мають бути продовжені та посилені.

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Він вважає, що режим російського диктатора Володимира Путіна не показує ознак послаблення чи наміру вдатися до деескалації. Це означає, вважає контрадмірал, що Росія має намір посилити протистояння із Заходом, а це посилює ризик, що російські військові припустяться нових "помилок" – наприклад, щодо країн Балтії, які у Кремлі вважають "слабкою ланкою".

Оскільки Росія, як і раніше, намагається змінити світопорядок, заснований на правилах, і встановити свої "сфери впливу", воєнна перемога України має вирішальне значення для Естонії та західних країн. "Потрібно докласти максимум зусиль, щоб допомогти Україні цю перемогу здобути ", – сказав Шведе.

Він також підкреслив, що "якщо Росія вийде з війни хоча б із найменшими територіальними придбаннями, це покаже всім світові, що зміна кордонів силою тепер допустима", – заявив він.