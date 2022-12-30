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Військову освіту в Україні вирішили перевести на стандарти НАТО

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Військову освіту в Україні вирішили перевести на стандарти НАТО
Кабінет міністрів затвердив концепцію щодо переведення військової освіти України на стандарти НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як пише Мельничук, Кабмін прийняв зміни до постанови "Про створення єдиної системи військової освіти". Було затверджено концепцію трансформації системи військової освіти, під час якої буде побудовано сучасну модель на основі вимог якості стандартів НАТО.

"Визнано такими, що втратили чинність, Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти, та Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти", - додав Мельничук.

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Топ коментарі

  • Saul Goodman
    А навіщо взагалі військові кафедри у вишах? робити нібито офіцерів які і солдатом виглядають ніяким...
  • Чайка Київ
    Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до розпорядження Кабміну від 5 листопада 2021 року. Таке рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства освіти і науки.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Може перестануть марнувати 5 років на навчання до першого офіцерського звання, а стане якась ступінчата система. Хто захоче присвятити військовій справі все життя піде навчатись далі. Хтось зупиниться на досягнутому. Це потрібно не тільки у військових робити. А й, наприклад, у цивільних пілотів чи моряків. Чомусь для західного роботодавця достатньо пілота який навчається 2 роки та сідає за штурвал боінга. В нас 5 та літати він так і не навчився. Те саме й у морскій галузі.
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