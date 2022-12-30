Армія РФ зможе відновитися після втрат в Україні мінімум за п’ять років, - Резніков
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися щонайменше за п'ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів ", – сказав Резніков і додав, що країни НАТО вміють рахувати ресурси.
Міністр оборони зазначив, що партнери "не мріють" роками підтримувати Україну в цій війні, їхні ресурси також виснажуються.
"Капіталісти рахують гроші. Платники податків рахують гроші. Ті, хто розпоряджається цими податками, рахують гроші. І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я чую на Рамштайні системно від міністрів оборони", – розповів Резніков.
Глава Міноборони підкреслив, що західні країни зацікавлені інвестувати у мирну Україну і водночас мають необхідність знизити потенціал Росії як агресора як головної загрози.