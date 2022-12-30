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Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

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Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних осіб і резервістів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядком, серед іншого, передбачено здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з державної служби України та Державної служби статистики України.

Також удосконалено окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань організації та ведення військового обліку.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    В нас з державою трохи дивні стосунки - вчився, лікувався власним коштом. Жодних коштів і пільг від неї не брав. Державні посади не займав.
    Коли, потрібно було захистити мої права - вона робила вигляд, що мене немає - або від футболювала відписками. Єдине гаряче зацікавлення в неї до мене - служба в армії чи сплата податків.
    Виявляється це мій "борг" перед державою. Хотілось би отримати на руки - кредитну історію - і побачити звідки зявився цей борг - і нв якій підставі нараховуються відсотки.
    Воювати потрібно. За сім'ю, за друзів, що живуть тут. За цінності, які ти розділяєш. Проти російських вбивць, які повинні бути закопані в наш чорнозем.
    Але державні бюрократи мені не друзі, мені з ними поки що по дорозі - але тільки до кінця війни.
  • Лысый коротышка
    А хто буде працювати? Ви би краще думали головою, перш ніж свої люмпенсько-ідіотськи ідеї видавати. Давайте всіх електриків на фронт або волонтерити відправимо? Хто буде нам світло повертати? Або може всіх лікарів? Всіх сантехніків? Щоб у гівні потонути. Всіх двірників? Щоб у нас тут чума ще з'явилася. Виробників продуктів? Щоб українських продуктів на полицях магазинів не було? Відчуваєте масштаб ідотизму, який ви написали?
  • Лысый коротышка
    Так а що конкретно змінилося, а?
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