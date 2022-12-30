Колишньому "смотрящему" за Мін’юстом Довбенку повідомили про підозру в організації зловживань в АРМА, - журналіст Новіков
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуку журналіст Олег Новіков, передає Цензор.НЕТ.
"Серед підозрюваних, зокрема, є колишній голова АРМА Антон Янчук, ексначальник управління менеджменту активів АРМА Віталій Різник та інші. Наразі детективи запідозрили ще й організатора цієї схеми, який є власником низки компаній. За моєю інформацією, йдеться про юриста Андрія Довбенка. Йому про підозру повідомили заочно, бо він не в Україні. Як стверджували Bihus.info, Довбенко був "смотрящім" за Мін'юстом.
Крім нього, підозру отримав ексгенеральний директор держпідприємства "СЕТАМ" Віктор Вішньов. Наразі він працює заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
Нагадаю, за версією слідства, арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання судових рішень. Посадовці АРМА, своєю чергою, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. В подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП "СЕТАМ". В свою чергу представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії.
НАБУ та САП здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. А саме:
– продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", - реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
– продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині, заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
– продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
– продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість", - розповів журналіст.