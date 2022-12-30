Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації для заброньованих військовозобов’язаних на 3 місяці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження на три місяці відстрочки від призову для заброньованих військовозобов’язаних.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Рішенням передбачено, що терміни дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військово-зобов'язаними відповідними рішеннями Міністерства економіки, терміни дії яких не закінчився, тривають автоматично на три місяці.

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