До виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тисяч підприємств, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тисяч українських підприємств.

"Бізнес продемонстрував неймовірну адаптивність, патріотизм та соціальну відповідальність. Тисячі підприємств працюють на армію та виконують найважливіші завдання для країни в різних областях. Якщо говорити про цифри, до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тисяч українських підприємств", - сказав Шмигаль на останньому черговому поточному засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що уряд також підтримує бізнес, зокрема лише в рамках пільгової програми кредитів "5-7-9" на підтримку бізнесу було видано 70 млрд грн, і ще понад 45 млрд грн було видано за програмою портфельних гарантій.

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"Із початку війни було запроваджено податкові пільги та стимули, такі як ставка єдиного податку на рівні 2%. Уряд скасував практично всі перевірки бізнесу. Було запроваджено декларативний принцип щодо абсолютної більшості дозволів та ліцензій. Понад 700 підприємств було релоковано, і це зберегло тисячі робочих місць. Запустили унікальну програму грантів для бізнесу, є робота. І за ці місяці вона показала справжній успіх. Понад 2 млрд грн виділених грантів, тисячі нових бізнесів", - розповів прем'єр.

Крім того, за його словами, за підтримки уряду створено вже 59 індустріальних парків.

"Ми продовжимо підтримку агросектору, який також показав неймовірну стійкість. 80 млрд гривень ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли своєчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн тонн урожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - заявив він.

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