У Києві зараз живе стільки людей, скільки було до війни, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що наразі в столиці мешкає стільки ж людей, як і до початку вторгнення, - 3,6 мільйона людей.

Про це розповів Кличко в інтерв'ю The Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні. До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйони, зараз 3,6 мільйона. З них 300 тис. – зареєстровані біженці з інших регіонів країни. Місто повне", - розповів він.

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За словами Кличка, на північному кордоні України більше 50 тисяч окупантів.

Мер побоюється повторної атаки ворога на Київ.