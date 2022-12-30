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Кримчани готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань, - розвідка

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Кримчани готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань, - розвідка
За словами представника ГУР, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, розвідка також отримує велику кількість даних від кримчан.

"Безумовно - це інформація саме від місцевих жителів, які буквально масово і на кожному кроці інформують про дії окупантів і про те, що там відбувається. Це тільки стосується інформації, але далі це також різні дії інформаційного опору і дії, які мають спеціальний характер. Тому - так. Крим готується і українці - кримчани, кримські татари - готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань", - наголосив представник розвідки.

За його словами, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

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"Ворог не може цього приховати. Панічна підготовка, всі ці траншеї, бетонні споруди різні... Таким чином вони самі місцевому населенню показують, до чого готуються. Тому місцеве населення із задоволенням чекає українські сили оборони, які звільнять наш Крим", - зазначив Юсов.

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Для понаехавших родная гавань-северные болота
  • Яр Холодний
    Как вы будете драпать, суки!
    Все бросая и все кляня,
    Патетично ломая руки -
    "А меня-то за что, меня?
    Ну какой я, к херам, агрессор?
    Я ж не путин и не шойгу!
    Я ж не доктор и не профессор -
    Что я знаю и что могу?
    Мне ваще что хохлы, что греки!
    Разбирать их - не мой, блин, труд!
    Мне ж сказали - Крым наш навеки!
    Кто же знал, что опять наврут?
    Мне сказали - и я, не споря,
    Верил в новые рубежи!
    Я ж все продал, чтоб жить у моря!
    И куда мне теперь - в бомжи?!"

    Как вы будете бить друг друга -
    Локтем, когтем, бедром, багром,
    Дочь - мамашу, супруг - супруга,
    На последний спеша паром!
    Рвать одежду, топтать упавших,
    Биться мордами о забор
    С обреченностью проигравших,
    Осознавших свой приговор,
    Как вы будете лезть на стенку,
    Получая прикладом в лоб,
    А очнувшись - зубрить Шевченко,
    Чтоб опять на колени - хлоп!
    Но не пустят рабов до рая,
    Сколько вы ни лижите плеть,
    Лишь потыкают берцем с края
    И презрительно бросят: "Геть".

    Ну а тем, кто в одном исподнем
    Все ж сумеет прорваться в порт,
    Чтоб по скользким от крови сходням
    На последний взобраться борт,
    Только более будет тяжко,
    И не от тесноты кают,
    Просто рушащаяся Рашка -
    Это очень плохой приют.
    Вам от бублика выйдет дырка,
    А возможно - и в голове,
    Вас поучит еще Кадырка
    Шариату в своей Москве.
    А считавших, что только яйца
    Круче русской блатной души,
    Приспособят пахать китайцы
    Целый день за стакан лапши.
    Да и собственные бандиты,
    Раздражительные весьма,
    Будут очень на вас сердиты.
    После - голод, зима, чума...

    Пусть хоть всех вас затравят псами
    Иль утопят в дерьме параш,
    Заслужили вы это сами,
    Всей страною вопя: "Крым наш!"
    Ибо подлости - нет прощенья!
    Заслужил - что купил, то жуй! -
    Не один лишь тиран отмщенье,
    Но и каждый его холуй.
    Все получите честь по чести!!!
    Вас ничто уже не спасет.
    А в бомжи или в грузы 200 ?
    Это, суки, уж как повезет.

    2018 (Ю. Нестеренко)
  • alexandr shamov
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