Україна забезпечила себе продовольством на наступний рік, - Шмигаль
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Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжимо підтримку агросектору, який так само показав неймовірну стійкість. 80 млрд грн ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - сказав Шмигаль.
За його словами, завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 млн тонн продукції, а через дунайські порти України понад 10 млн тонн.