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Це Різдво має присмак сліз та колір крові, - Залужний привітав українців зі святами (доповнено). ВIДЕО

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Новим Роком і Різдвом Христовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері Залужного.

"Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!", -зазначив Головнокомандувач. 

ДОПОВНЕНО.

Також військовослужбовців привітав з прийдешніми новорічно-різдвяними святами командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Хай Новий 2023 рік буде щедрим на успіхи та звитяги, збереже дух і єдність нашого народу, подарує нам усім довгоочікувану перемогу", - побажав він.

Наєв висловив вдячність захисникам і захисницям за невтомну працю та щоденну службу, побажав міцного здоров’я, сил, витримки та завзяття.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Низький уклін вам хлопці, а полеглим вічна пам'ять... Нехай горять в пеклі кацапсячі виродки!
  • Неопознанный объект
    Слава Героям! Слава ЗСУ!
  • Валентина Саюн c856325a
    Слава ЗСУ! Дякуємо пане Генерал. Тримайтесь і бережіть Україну. Разом до Перемоги
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