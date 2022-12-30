Це Різдво має присмак сліз та колір крові, - Залужний привітав українців зі святами (доповнено). ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері Залужного.
"Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!", -зазначив Головнокомандувач.
Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!#ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/on9LktOVFf— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) December 30, 2022
ДОПОВНЕНО.
Також військовослужбовців привітав з прийдешніми новорічно-різдвяними святами командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Хай Новий 2023 рік буде щедрим на успіхи та звитяги, збереже дух і єдність нашого народу, подарує нам усім довгоочікувану перемогу", - побажав він.
Наєв висловив вдячність захисникам і захисницям за невтомну працю та щоденну службу, побажав міцного здоров’я, сил, витримки та завзяття.