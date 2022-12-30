Кабмін наступного року проведе індексацію пенсій

Наступного року уряд планує проводити індексацію пенсій.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже 11 млн пенсіонерів весь цей час вчасно отримують свої виплати. Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і в 2023-му", - запевнив Шмигаль.

За його словами, загалом в умовах війни й економічної кризи державна соціальна підтримка дозволила вижити мільйонам українців. Вже в перші тижні після повномасштабного вторгнення уряд виплатив більш як 30 млрд гривень у межах проєкту єПідтримка. Тоді сотні тисяч громадян, які втратили роботу, отримали по 6,5 тисячі гривень.

"Адресність і допомога тим, хто цього потребує перш за все, – це принцип, який дозволив ефективно допомагати нашим громадянам. Уряд виплатив 53 млрд грн допомоги внутрішньо переміщеним особам. Близько 2 млн людей отримує по 2-3 тисячі виплат щомісяця. Крім того, ми домовилися, аби аналогічні програми запустили й наші партнери з міжнародних організацій, насамперед з ООН та Червоного Хреста", - сказав Прем’єр-міністр.

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Він також підкреслив, що влада знайшла ресурс, аби зарплата лікарів в Україні була не меншою за 20 тисяч гривень, а зарплата медсестер становила не менше 13,5 тисяч гривень.

"В освітній сфері ми також намагаємося надавати додаткову підтримку. Більше 20 тисяч студентів вже переведено на бюджетну форму навчання. Це військові та діти військових, студенти із прифронтових громад. Зараз в Україні у змішаному режимі працює майже 8,5 тис. шкіл. Ще 4,6 тис. шкіл навчають дітей в онлайн-форматі. Вступна кампанія також пройшла успішно – понад 600 тис. вступників були зараховані до закладів професійної та вищої освіти", - підкреслив глава уряду.