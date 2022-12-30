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У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них вже у військових, - Мінцифри

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У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них вже у військових, - Мінцифри
У рамках проєкту "Армія дронів" державні органи придбали 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України.

Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках проєкту Міністерство оборони, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та інші органи закупили вже 1577 безпілотників. На кожен із них сотні тисяч людей з усього світу задонатили через UNITED24", - повідомив Федоров.

За його словами, 928 із закуплених безпілотників "Армії дронів" уже допомагають захисникам України боротися з російськими окупантами.

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Проєкт "Армія дронів" був створений за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. У рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання із поводження з ними.

Топ коментарі

  • Viktor Orenich 534fb24a
    І 600 застрягли на митниці.
  • Al Makarski
    Печерский холм
    ​​🏛️Актер и волонтер Сергей Притула уверенно движется к новому скандалу. Проект беспилотника "Шарк" на который Фонд Притулы (к которому сам Притула юридически не имеет ни малейшего отношения) рискует обернуться грандиозным пшиком, который нанесет Притуле фатальные имидживые потери.

    🤭Дело в том, что все эксперты по БПЛА у которых мы спрашивали их мнения о беспилотнике "Шарк" называют его не иначе как "разводом лохов" и "пустышкой за деньги спонсоров". Все прошедшие сейчас испытания этого беспилотника показывают, он категорически уязвим для российских систем РЭБ. Что это такое?

    ⚡Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сейчас это основной бич для украинских БПЛА. На втором месте - ПВО. Станции РЭБ глушат связь летящего беспилотника с наземной станцией, делают беспилотник слепым и приводят к его аварии. Именно российские БПЛА сделали почты невозможным использование украинскими военными самолетов-БПЛА возле Бахмута.

    🛩️Панацеей от российских РЭБ пресса сейчас называет как раз появление новых типов БПЛА. И вот представте себе, оказывается что "Шарк" Притулы от РЭБ защищен не лучше, чем привычные армейские "Лелеки", "Фурии" и "Валькирии". А денег на него уже собрали...

    😮Это уже не БТР "Спартан". Тут скандал выйдет намного круче.

    💰Разработчики самолета знают об этом, и неоднократно предупреждали Фонд Притулы. Отвечают им в духе: "И так сойдет". Как мы писали, у Притулы крупные проблемы с кадрами. Руководство Фонда Притулы уже не столько армии помогает, сколько на имени Притулы деньги кует.

    💤И вот еще что. Мы точно знаем, что в Офисе президента немало людей радостно потрут руки от провала Притулы. Не советуем мы этого делать.

    🤷🏻‍♂️Дело в том, что от провала БПЛА "Шарк" в наибольшем профите окажется Петр Порошенко. Его проект БПЛА "Посейдон" уже летает на фронте и о нем уже приходят весьма хорошие отзывы. Провал "Шарка" сделает "Посейдон" просто знаменитым. Порошенко тоже.
  • Danger Zone
    Їх треба милион і +, і шоб всі були ударні і б/к до них термобарічний. Але існуючий лише в очах щеленського мир з рашкой і асфальт на протязі двух з половиною років зробив свою справу і дав кацапам перевагу у всьому. зелена мразота.
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