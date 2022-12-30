Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги

Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"У нас демократичне суспільство, і я був би здивований, якби щось когось не поляризувало. Давайте ми назвемо блакитний колір блакитним, це теж розколе суспільство, в мене навіть сумніву немає. Але я вам скажу одну просту річ. Я не знаю, про яких військових ви кажете, я читав дописи деяких рядових із колишніх правозахисників, і ще когось, у нас же вольниця козацька, вона була, є, і буде, і слава Богу, – це запорука в тому числі нашої перемоги. Але цей законопроєкт був підготовлений народними депутатами не просто на прохання, а на вимогу військового командування України, починаючи від головкома, продовжуючи начальником Генерального штабу, командувачами ОТУ, ОСУ і командирами бригад, які мають сьогодні звання Героїв України, які вони отримали під час цієї відкритої частини цієї війни.

Це люди, яким ми довіряємо, вони нас з вами сьогодні спасли від захоплення за тих 10 місяців. А тепер питання: якщо вони – а ми кажемо "віримо в ЗСУ, віримо головкому, начальнику Генерального штабу, іншим командувачам" – приходять, і кажуть: "Нам необхідно для перемоги забезпечити рівень дисципліни, тому що, на жаль, відсутній принцип невідворотності покарання в тому випадку за такі види злочинів як дезертирство, самовільне покидання місця проходження служби". Вони декілька місяців благали, вимагали це зробити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напруга між президентом і військовими – це надумана історія, - Резніков

Питання: чому їм не довіряти? Вірити якомусь блогеру, якому не сподобалось і він собі подумав, що "Аяяй, когось будуть там нищити". А я вам скажу чому. Бо коли хтось з дезертирів тікав з якогось місця, в цей момент хлопці, які там залишились, гинули, тому що він оголив лівий або правий фланг. І командири його піймали, притягли до відповідальності, суд, він заплатив штраф і написав смс: "Ви там, ідіоти, вмираєте, а я штраф заплатив з грошового забезпечення, і всіх вас в носі мав". Розумієте? Це реальна історія.

І тому сьогодні ми, якщо ми кажемо, що довіряємо нашому військовому командуванню, то ми йому довіряємо. Тому я його підтримав.

Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.

Це непроста історія. І тому недаремно сам начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, Герой України, особисто доповідав цей законопроєкт в парламенті. Ну, доповідала голова комітету, а він виступав на підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт №8271 про посилення покарання для військовослужбовців - контрпродуктивний і погано впливає на мотивацію бійців, - Закревська

А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.

Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.