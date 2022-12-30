Кінець року не є кінцем польської допомоги для України, - Моравецький

Завершення 2022 року не означає припинення польської допомоги для України. Наступний рік буде роком перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Твіттері глава польського уряду Матеуш Моравецький, реагуючи на твіт Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з подякою для польського уряду і польського народу за передачу Україні чергової партії терміналів супутникового зв‘язку Starlink.

"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру!",- написав Моравецький, прикріпляючи до твіту повідомлення глави українського уряду.

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