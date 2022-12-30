Окупант про втрати в підрозділі: "Нас из 140 человек осталось 45", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР військовослужбовець РФ розповідає про знищення українського села та втрати в підрозділі окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони України.

"Х#йня, пацанов вот прислали каких-то на БМП, три месяца их обучали. Они приехали, два дня побыли тут в ах#е, вчера ночью их увезли, нах#й. Мы тут деревню одну штурмовали. Две улицы наши были, одна хохляцкая. И вот они поехали вчера, нах#й, штурмовать эту улицу. Да там п#зда, там от деревни ничего не осталось.

Нас вот, говорят, из 140 человек осталось 45. Остальные это "200" и "300" - убитые и раненые", - розповів окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант про виплати військовим РФ: "За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить", - перехоплення ГУР. АУДIО