Колишній головний рабин Москви Гольдшмідт закликав євреїв залишити Росію, поки вони можуть

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт заявляє, що євреї повинні залишити Росію, поки мають таку змогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Гольдшмідта.

"Коли ми озираємося на всю російську історію, то в час, коли політична система країни перебуває у небезпеці, її уряд намагається спрямувати гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Ми бачили це в царські часи і наприкінці сталінського режиму", - наголосив Гольдшмідт.

За його словами, єврейське населення стане цапом відбувайлом за труднощі, спричинені війною - тому воно має залишити Росію, поки ще може.

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"Ми бачимо зростання антисемітизму, поки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, і крок за кроком залізна завіса знову опускається. Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – виїхати", - наголосив він.

Видання зазначає, що сам Гольдшмідт пішов у відставку і залишив Росію в липні 2022 року, після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну.

"На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, оскільки залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів", - згадує він.

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