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Зеленський відзначив державними нагородами 95 захисників України

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Зеленський відзначив державними нагородами 95 захисників України
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 95 військовослужбовців.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент постановив нагородити чотирьох військових орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п’ятьох - орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Також глава держави нагородив орденом "За мужність" ІІ ступеня п’ятьох військових, "За мужність" ІІІ ступеня - 17, орденом Данила Галицького - двох.

Окрім того, медаллю "За військову службу Україні" нагороджені 32 військовослужбовці, "За бездоганну службу" ІІІ ступеня — четверо, "Захиснику Вітчизни" - 26.

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