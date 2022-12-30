"Мавіки" військові не сприймають, вони не змінять ситуацію на полі боя, в закупці в мене їх нема" - міністр оборони Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic, на що скаржаться волонтери. До того ж міністр закликав "не ідеалізувати "мавіки".

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка зауважила, що ЄС та США розглядає дрони на кшталт "мавіків" як цивільний виріб. Натомість Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, "доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів". Вона запитала, чи може Міноборони "посприяти, щоб це було простіше робити"?

"Ми сьогодні обговорювали на нараді в уряді, з прем’єр-міністром, з міністром економіки – першим віцепрем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ цю історію. Я вважаю, що для всього, що можна завезти сьогодні для перемоги, треба спрощувати регуляторні процедури. А якщо стоїть питання сумніву чи можливих зловживань, то, відповідно, правоохоронні органи мають за тим дивитися.

Але я чесно скажу, немає поняття "купа паперів". Вони беруть, як правило, гарантійний лист від того військового підрозділу, куди вони нібито везуть, і за наявності цього гарантійного листа у них усе далі відбувається. Я читав критичні пости з цього приводу, але я зі своїм юридичним бекграундом знаю, що в кожної медалі є й інша сторона. Тому тут треба сісти і уважно подивитися, чи так все погано. До того ніхто не скаржився і везли, а тут раптом одна партія не приїхала і всі почали скаржитись. Таке бувало в історії. Тут треба провести якусь медіацію, можливо.

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Але давайте не ідеалізувати "мавіки". В мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, вони називаються нашими генералами "весільні дрони". Знімають весілля цими дронами. Те, що наші унікальні хлопці, креативники їх використовують для ведення, скажемо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому – нашому креативу і винахідливості – аплодують. "Мавік" живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій, цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. Нам потрібен дрон, який несе на собі навантаження не 300 грамів, а 30 кілограмів. Ну хоча б три, розумієте? Який літає не на 5 кілометрів, а на 50 хоча б.

В мене самого був "мавік" в мирні часи, я його подарував хлопцям, не знаю, чи він живий. П’ять миль в нього відстань. Тому він не на озброєнні, його військові не замовляють. Це така ж підтримка додаткова, як привезти речі, які хлопці використовують. Ми вміємо використовувати все, щоб перемогти. У нас навіть банка з огірками теж зброя, пам’ятаєте цю історію?" - відповів Резніков.