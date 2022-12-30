Держдепартамент США - Китаю: Ті, хто підтримає Кремль, неминуче опиняться на неправильному боці історії

Китай стверджує, що зберігає нейтралітет, але його дії ясно показують, що він, як і раніше, вибудовує тісні зв’язки з Росією.

Про це представник Державного департаменту США сказав CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Представник Держдепу висловив стурбованість у зв'язку із "союзом Китаю з Росією, оскільки Москва продовжує своє жорстоке та незаконне вторгнення до України". Заява була зроблена після сьогоднішніх переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Представник Держдепу додав, що США уважно спостерігають за діями Пекіна, і що "усі, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії".

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"Пекін стверджує, що він нібито зберігає нейтралітет, але його вчинки ясно показують, що він, як і раніше, вкладається у тісні зв'язки з Росією", – сказав чиновник.

Він також повідомив, що США та ЄС попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги у її війні проти України або надання їй систематичної допомоги для обходу санкцій.