У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок, - Андрющенко. ВIДЕО
2 98713
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про демонтованих 50 багатоповерхівок, у яких щонайменш 2500 квартир.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"Твір від цивільних окупантів: "Що я робив в грудні". У вигляді відеощоденника. Стисло. Коли вам знов пропагадноди почнуть волати про "Маріуполь відбудовують" - просто кидайте їм це відео", - прокоментував він відео.
Відомо, що згідно з офіційними даними окупанти будують 22 будинки на 1520 квартири.