У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок, - Андрющенко. ВIДЕО

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про демонтованих 50 багатоповерхівок, у яких щонайменш 2500 квартир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Твір від цивільних окупантів: "Що я робив в грудні". У вигляді відеощоденника. Стисло. Коли вам знов пропагадноди почнуть волати про "Маріуполь відбудовують" - просто кидайте їм це відео", - прокоментував він відео.

Відомо, що згідно з офіційними даними окупанти будують 22 будинки на 1520 квартири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Природна смертність у Маріуполі зросла у 8 разів, блекаут став типовим явищем, люди замерзають, - Андрющенко