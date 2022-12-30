Новини

У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок, - Андрющенко. ВIДЕО

2 98713
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про демонтованих 50 багатоповерхівок, у яких щонайменш 2500 квартир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у  телеграмі.

"Твір від цивільних окупантів: "Що я робив в грудні". У вигляді відеощоденника. Стисло. Коли вам знов пропагадноди почнуть волати про "Маріуполь відбудовують" - просто кидайте їм це відео", - прокоментував він відео.

Відомо, що згідно з офіційними даними окупанти будують 22 будинки на 1520 квартири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Природна смертність у Маріуполі зросла у 8 разів, блекаут став типовим явищем, люди замерзають, - Андрющенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Характерник Оболонский
    підеш за фахом працювати??
  • Alexandr Cherepchenko a83f832b
    Заметают следы, суки!(((((((
  • 5 копійок
    Для великого крадівництва непочатий край роботи після звільнення.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини