Резніков про евакуацію мирного населення в разі нового наступу РФ: Немає плану вивезти всю країну з країни

У разі повторного наступу військ Російської Федерації на Україну з північного напрямку повної евакуації мирного населення не планується.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає такого плану вивезти всю країну з країни, і хто залишиться в Україні? Звісно, є плани, це якісь важливі документи, ще якісь речі, це відпрацьовано в кожного на місці. Але поняття евакуації мирного населення…

Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння. Але зараз говорити про план евакуації населення по всій території України – це точно сіяти паніку", - пояснив міністр.

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