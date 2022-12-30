Після визволення Криму потрібно переглянути сотні тисяч рішень "судів", - Ташева

Після звільнення від російських загарбників Криму належить серйозна робота над сотнями тисяч судових рішень, які були прийняті "судами" країни-окупанта. Наразі опрацьовується механізм та пріоритетність перегляду справ, аби максимально оптимізувати навантаження на судову систему України.

Про це Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева сказала в коментарі Укрінформу за результатами візиту до Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

"Є питання, пов’язані із судовими реєстрами, винесеними "судами" рішеннями, у т.ч. по адміністративним питанням, питанням незаконної експропріації майна. Там цілий спектр. "Суди" за час окупації винесли понад мільйон рішень, сто тисяч з них - по кримінальним справам. Уявіть, що всі ці рішення нам потрібно якимось чином опрацювати. Всі ці рішення є апріорі незаконними, але ми не можемо їх, наприклад, всі разом відмінити. Бо з винесених вироків є ті, що до прикладу, стосувалися вбивств чи зґвалтувань", - сказала Ташева.

Нині разом із судовою гілкою влади йде робота над механізмом та алгоритмом дій.

"Перегляд усіх судових рішень після деокупації буде однозначно. В Україні ми зараз маємо незаповненість суддівських посад і є велика ймовірність, що під таким масивом вона просто "впаде". Але потрібно продумати правильний механізм, пріоритетність перегляду", - додала Ташева.

Окрім того, ще одним великим блоком питань, над яким ведеться робота, є право власності.

"Будь-які угоди, які там укладалися, та не були паралельно укладені згідно українського законодавства, є незаконними. Якщо хтось купив чи продав майно, і угода не була зареєстрована згідно українського законодавства, вважайте, що її не було. І це навіть при добровільності процесу", - сказала Ташева.

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Вона також звернула увагу на випадки експропріації майна, незаконні рішення, коли людей, наприклад, змушували продати своє майно, зокрема після указу президента Росії щодо неможливості володіння землею на "прикордонних територіях" Кримського півострова.

При цьому Ташева додала, що факт того, що особа проживає на окупованій території, не є приводом для притягнення її до відповідальності. Натомість ті, хто працювали на посадах в окупаційному уряді чи адміністраціях, активно займалися утвердженням окупаційного режиму, порушували права людини, скоювали воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності після деокупації Криму.

"У тому, що повернення Криму станеться, сумнівів немає. Рано чи пізно ця несправедливість і ця війна має закінчитися. Перемога у війні – це повернення до кордонів 1991 року. Зараз ми обрали кілька напрямків, за якими працюємо з урядовцями, народними депутатами України. Перше – це відповідальність, у цьому блоці розглядаємо питання амністії та люстрації, оскільки багато громадян, у т.ч. України, працювали з окупаційними адміністраціями, на якихось там посадах і т.д.", – сказала Ташева.

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За її словами, притягувати до відповідальності будуть не всіх, а лише тих, хто працював на керівних посадах, мав вплив на ухвалення рішення, активно співпрацював з окупантами.

"Усіх до кримінальної відповідальності притягати не будемо. Бо лише за факт того, що особа проживає на окупованій території, її вини в тому немає. Але якщо вона працювала на посадах в окупаційному уряді чи адміністраціях, активно займалася утвердженням окупаційного режиму, порушувала права людини, скоювала воєнні злочини проти людяності, геноцид, якщо імплементовані нею рішення впливали на велику кількість людей… Тоді, звісно, така особа повинна нести кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Але це не буде кілька сотень людей, скоріше за все – кілька тисяч", – сказала постійна представниця Президента в Криму.

Вона наголосила, що до всіх інших, навіть тих, хто був на посадах, але їхні дії не мали складу злочину, буде застосовано люстрацію, тобто заборону на якийсь час обіймати посади в українських державних органах.