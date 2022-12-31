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Угорщина взяла Україну в заручники своєї боротьби за кошти від Євросоюзу, - Кулеба

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Угорщина взяла Україну в заручники своєї боротьби за кошти від Євросоюзу, - Кулеба
Україна "стала заручницею" уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в його боротьбі за отримання заморожених коштів від Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Угорщина веде свою гру. Вона взяла Україну в заручники своєї боротьби за гроші, які, на її думку, винна їй Єврокомісія. Доброю новиною є те, що Єврокомісія знайшла спосіб, як зробити таку фінансову допомогу Україні можливою, без голосу Угорщини. Тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення", - зауважив міністр.

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Топ коментарі

  • Игорь Москаленко 6242d00e
    Ну так переведіть нову послицю з Болгаріі в Венгрію. Гірше не буде?
  • fresh guacamole
    Значиться на насосних станціях "Дружби" мають статися аварійні відключення. Після кожної ракетної атаки, і мінімум на три дні. Форс-мажор, всі претензії до каців. Війна вона така, по трубопроводам теж пересуватися уміє.
  • Sophia-Maria Duglass
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