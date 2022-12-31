Стан енергомереж контрольований, - Yasno про повернення до стабілізаційних графіків у Києві

Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла, водночас енергетики закликають споживати електрику відповідально, аби пікове навантаження не обернулося темрявою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні повернулися до стабілізаційних графіків у Києві. Стан енергомереж контрольований. Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання", - заявив Коваленко.

Він також попросив громадян "не включати у розетку одразу все, що є у квартирі, особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята".

Окрім цього, Коваленко зокрема наголосив, що енергетики зробили неймовірне, аби кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023 році.

"Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними", - закликав гендиректор YASNO.

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