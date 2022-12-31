Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих авіа- та ракетних ударів ЗСУ по зосередженню окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію".