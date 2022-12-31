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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб

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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих  авіа- та ракетних ударів ЗСУ по зосередженню окупантів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ завдали 6 ударів по скупченню ворожих сил, вражено 2 пункти управління та 1 склад, - Генштаб

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