Минулої доби росіяни обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади, без постраждалих, - ОВА
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Вчора, 30 грудня, о 14:25 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 30 грудня, о 14:25 внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться в повідомленні.