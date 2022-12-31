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Російські загарбники змушують освітян та медиків отримувати російські паспорти,- Центр національного спротиву

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Російські загарбники змушують освітян та медиків отримувати російські паспорти,- Центр національного спротиву
На тимчасово захоплених територіях ворог намагається проводити примусову паспортизацію. Зокрема російські паспорти примушують отримувати працівників бюджетної сфери.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Ворог намагається проводити примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях.

Окупаційні адміністрації донесли до лікарів, комунальників та інших, що їм необхідно отримати російські паспорти, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства". - йдеться в повідомленні

Також зазнається, що росіяни відкривають на окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік у них можна буде лише власникам російських паспортів.

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Топ коментарі

  • темний лорд
    Не треба змішувати освітян та медиків.
  • Валентина Саюн c856325a
    Усе російське миттєве, що паспорти, що країна. Залишиться тільки діагноз агресивної поведінки- російський, значить убивця.
  • Serhiy Tokolov
    Так як змушував отримувати сруські паспорти бідненьких кримчан?
    Теперь ці злидні змушені з дупи виколупувати паспорт України.
    Епічна трагедія
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