Російські загарбники змушують освітян та медиків отримувати російські паспорти,- Центр національного спротиву

На тимчасово захоплених територіях ворог намагається проводити примусову паспортизацію. Зокрема російські паспорти примушують отримувати працівників бюджетної сфери.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається проводити примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях.

Окупаційні адміністрації донесли до лікарів, комунальників та інших, що їм необхідно отримати російські паспорти, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства". - йдеться в повідомленні

Також зазнається, що росіяни відкривають на окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік у них можна буде лише власникам російських паспортів.

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