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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 960 осіб (+710 за добу), 3029 танків, 2016 артсистем, 6075 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 960 осіб (+710 за добу), 3029 танків, 2016 артсистем, 6075 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Втрати російських окупантів станом на ранок 31 грудня становлять приблизно 105 960 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 3029 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,
  • артилерійських систем - 2016 (+6) од,
  • РСЗВ - 423 (+0) од,
  • засоби ППО - 213 (+1) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 269 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),
  • крилаті ракети - 711 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4707 (+24) од,
  • спеціальна техніка - 180 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 960 осіб (+710 за добу), 3029 танків, 2016 артсистем, 6075 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Elvis2
    Ну і дали кацапам під ялинку. Молодці, слава ЗСУ !!!
  • Яр Холодний
    Техніку кацапи берегти почали Танки ми їм вибили, авіацію - попалили, запаси ракет і снарядів - вичерпуються потроху Та й спеціалісти, які можуть управлять технікою - не "безмірні" Єдиний "ресурс", якого в них ще "неміряно" - "тупе м"ясо" Але і "ця "неміряність" скоро почне вичерпуваться
  • Яр Холодний
    Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

    Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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