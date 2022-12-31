Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 960 осіб (+710 за добу), 3029 танків, 2016 артсистем, 6075 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
9 10026
Втрати російських окупантів станом на ранок 31 грудня становлять приблизно 105 960 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 3029 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,
- артилерійських систем - 2016 (+6) од,
- РСЗВ - 423 (+0) од,
- засоби ППО - 213 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 269 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),
- крилаті ракети - 711 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4707 (+24) од,
- спеціальна техніка - 180 (+0).