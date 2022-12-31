Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 960 осіб (+710 за добу), 3029 танків, 2016 артсистем, 6075 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 31 грудня становлять приблизно 105 960 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,

артилерійських систем - 2016 (+6) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засоби ППО - 213 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),

крилаті ракети - 711 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4707 (+24) од,

спеціальна техніка - 180 (+0).

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