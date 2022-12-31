Росіяни продовжують обстріли Харківщини. Під ворожим вогнем опинився Куп’янський район, є загиблий, - ОВА

Минулої доби ворог обстріляв Куп’янськ та Куп’янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти били по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.