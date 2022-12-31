75% поляків вважають війну в Україні загрозою для своєї держави

Три чверті жителів Польщі вважають війну в Україні загрозою для своєї держави

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром досліджень громадської думки (CBOS). Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на Укрінформ.

У грудні кількість поляків, які вважають війну РФ проти України небезпекою для своєї країни, зросла на 3% у порівнянні з листопадом - до 78%. Водночас, на думку 18% респондентів, війна не загрожує Польщі.

Тим часом 43% опитаних переконані, що війна не пошириться на інші країні. Іншу думку з цього приводу мають 29% респондентів.

На думку 73% учасників опитування, Польща може розраховувати на союзників у захисті своїх кордонів, а 20% не мають такої впевненості.

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Майже половина поляків (49%) вважають відповідними дії НАТО стосовно України в контексті російської агресії. Натомість 36% назвали їх занадто обережними, і лише 4% - надмірними.

Переважна більшість опитаних (79%) вважає, що Польща повинна приймати біженців з України, 15% виступають проти цього.

Читайте також: Польща від початку повномасштабної агресії рф надала Україні допомоги на $9 мільярдів Водночас 52% респондентів заявили, що вони або рідні надають допомогу Україні. На думку 64% польська допомога Україні є достатньою, 29% вважають її занадто великою, а 3% - дуже малою.

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Опитування було проведено з 28 листопада до 11 грудня, воно охопило 1018 дорослих жителів Польщі.