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Росія може завдати масованого ракетного удару під час новорічних свят, - британська розвідка

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Росія може завдати масованого ракетного удару під час новорічних свят, - британська розвідка
Росія може готувати черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення у святковий період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

29 грудня російські війська здійснили чергову хвилю дальніх ударів по території України, насамперед об'єктах енергосистеми.

"Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону", – зазначають у британській розвідці.

Проте існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят.

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Топ коментарі

  • Muron
    Невже ВСУ не привітають в ніч на 01.01.2023 р оркостанців з черговою річницею народження Андрія Степановича Бандери?
  • Migel Blanco
    Крім люті та ненависті, більш нічого.
  • Михайло Москаленко
    Я такі висновки і без брит.розвідки можу зробити!
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