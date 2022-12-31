Росія може завдати масованого ракетного удару під час новорічних свят, - британська розвідка

Росія може готувати черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення у святковий період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

29 грудня російські війська здійснили чергову хвилю дальніх ударів по території України, насамперед об'єктах енергосистеми.

"Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону", – зазначають у британській розвідці.

Проте існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні викликала "революцію" в розсекреченні розвідданих, - голови розвідок США і Великої Британії