Піротехніка заборонена. Будь ласка, повідомляйте про її продаж, - Нацполіція

Поліція просить громадян повідомляти про місця продажу піротехніки, яка заборонена по всій території країни.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця Нацполіції Мар'яна Рева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, заборона на використання піротехнічних засобів на всій території України автоматично означає і заборону на їх продаж. За це передбачена адміністративна відповідальність - як правило, штраф.

"Звісно, що проводяться відповідні рейди, і за це відповідальною є не лише поліція, а й інші органи контролю. Такі точки перевіряються, ми реагуємо на повідомлення громадян, тому звертаємося до всіх: якщо вам відомо, що десь продають піротехніку, яка є забороненою, телефонуйте на 102, повідомляйте", - закликала Рева.

Також читайте: Порушників комендантської години в новорічну ніч зупинятимуть патрулі, - голова Нацполіції Клименко

Вона запевнила, що поліція реагуватиме на цю інформацію або передаватиме її іншим органам.