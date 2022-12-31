Росіяни 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки, є поранені, - ОВА
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Минулої доби, 30 грудня російські загарбники 60 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ
Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон армія РФ атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Дві людини зазнали поранень.