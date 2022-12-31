Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Мала Токмачка, Щербаки, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Чарівне, Преображенка, Полтавка, Оріхів, Кам'янське. Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилася.

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