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В Одеській та Київській областях тривають екстрені відключення електроенергії

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В Одеській та Київській областях тривають екстрені відключення електроенергії
31 грудня екстрені відключення світла діють у Київській та Одеській областях. У цих регіонах погодинні графіки не працюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Київській області введені  екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють, зазначили в ДТЕК Київські регіональні електромережі 

В Одеській області обмежили роботу підприємств у новорічну ніч, аби дати світло побутовим споживачам.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - зазначили у ДТЕК Одеські Електромережі.

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