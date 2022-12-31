В Одеській та Київській областях тривають екстрені відключення електроенергії
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31 грудня екстрені відключення світла діють у Київській та Одеській областях. У цих регіонах погодинні графіки не працюють.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Київській області введені екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють, зазначили в ДТЕК Київські регіональні електромережі
В Одеській області обмежили роботу підприємств у новорічну ніч, аби дати світло побутовим споживачам.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - зазначили у ДТЕК Одеські Електромережі.