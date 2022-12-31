Світ запам’ятає 2022-й як рік героїв ЗСУ і рік незламних українців, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що світ запам’ятає 2022-ий як рік незламних українців та героїв ЗСУ.

Про це він написав у новорічному привітанні, опублікованому у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"2022-й світ назавжди запам’ятає як рік незламних і хоробрих українців. Рік героїв Збройних сил України! І ми зробимо все, аби 2023-й запам’ятали як рік Перемоги незалежної, вільної, незламної України", - наголосив глава уряду.

За його словами, на порозі нового року кожен зі сподіваннями та великою надією зазирає у це близьке майбутнє.

"З вірою у перемогу світла над темрявою! З вірою, що незабаром уся велика родина українців буде разом, буде вдома, буде в безпеці. Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним, тихим, цілим", - зауважив Шмигаль.

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Прем'єр-міністр побажав українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім’я України.

"Віримо у ЗСУ!" - додав він.