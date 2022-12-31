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Світ запам’ятає 2022-й як рік героїв ЗСУ і рік незламних українців, - Шмигаль

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Світ запам’ятає 2022-й як рік героїв ЗСУ і рік незламних українців, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що світ запам’ятає 2022-ий як рік незламних українців та героїв ЗСУ.

Про це він написав у новорічному привітанні, опублікованому у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"2022-й світ назавжди запам’ятає як рік незламних і хоробрих українців. Рік героїв Збройних сил України! І ми зробимо все, аби 2023-й запам’ятали як рік Перемоги незалежної, вільної, незламної України", - наголосив глава уряду.

За його словами, на порозі нового року кожен зі сподіваннями та великою надією зазирає у це близьке майбутнє.

"З вірою у перемогу світла над темрявою! З вірою, що незабаром уся велика родина українців буде разом, буде вдома, буде в безпеці. Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним, тихим, цілим", - зауважив Шмигаль.

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Прем'єр-міністр побажав українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім’я України.

"Віримо у ЗСУ!" - додав він.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    А я дуже сподіваюсь, що українці запам'ятають 2022 рік як "травневі шашлики", "нагнітання істерики Заходом", "якщо збільшимо армію в 2 рази, то не зможемо будувати дороги", "50млрд з армії на дороги", "відкриття шатлів до Криму і розмінування Чонгару на 10 днів раніше строку", "мир в очах путіна", "росіяни теж люди - вони не нападуть", "ми не бачимо загрози з боку росії" і т.п. І вже не оберуть дибілів до влади.
    Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
  • Urs
    Пропоную тв каналам 5-му та Прямому не показувать новорічне привітання Зе чи ПАП, а прокрутити старе привітання Зе, де про "какая разніца".
    Буде ідеально.
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