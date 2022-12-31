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Путін своїм указом легалізував мародерство окупантів в Україні, – ISW

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Путін своїм указом легалізував мародерство окупантів в Україні, – ISW
Новий указ російського диктатора Володимира Путіна фактично легалізував конфіскацію майна українців на окупованих територіях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звертають увагу, що Путін відкрив двері для подальшої інституціалізації корупції через маніпуляції російською внутрішньою правовою сферою. 29 грудня він схвалив указ, який звільняє всіх російських чиновників, у тому числі військовослужбовців і правоохоронців, від обов’язку оприлюднювати декларації про доходи.

Дія указу поширюється на військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, осіб, які перебувають на службі в Росгвардії, працівників пенітенціарної системи та слідчої системи, а також осіб на посадах у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Указ також скасовує заборону на отримання військовослужбовцями "благодійних" подарунків у зв’язку з участю в бойових діях в Україні. Видання The Insider зазначило, що цей указ фактично може дозволити російським чиновникам, залученим у війну, конфіскувати приватну власність українських мешканців окупованих територій, оскільки така власність може юридично класифікуватися як "благодійні подарунки".

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Топ коментарі

  • Colt
    Путин присоединился к нищебродству и мародёрству,
    и никакие десятки миллиардов тут не помогут.
    Убогий остаётся убогим.
  • Володимир Ліпко
    ну зрозуміло - самий мощний стимул воювати - це грабунок.тут мотивація зашкалює.
  • Альекс Прибель
    русня радіє краденому як урки і це вирок цієй націі нищебродів. Убогі разумом, агресивні ізгої цивілізованого світу.. ***** сам наказав своїх холопів участю відщепенців... Подальша доля русні це як северна корея!!!
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