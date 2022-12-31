У 2023 році продовжимо стояти з українськими друзями проти жорстокості Путіна, - Сунак
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Щойно ми оговталися від безпрецедентної глобальної пандемії, Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну. Це мало глибокий економічний вплив по всьому світу, від якого не застрахована і Велика Британія", - сказав Сунак.
Британський прем’єр зазначив, що багато британців відчули вплив цих подій на собі, і тому уряд ухвалив важливі рішення, щоб взяти під контроль запозичення та борг.
"Я не збираюся робити вигляд, що всі наші проблеми зникнуть. Але 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є в Британії, на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна та захищаючи свободу і демократію скрізь, де ми вважатимемо, що вони перебувають під загрозою", - наголосив Сунак.