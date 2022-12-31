Ніч на Донеччині: обстріли Мар’їнки, Курахівської, Торецької та Соледарської громад, ракетний удар по Костянтинівці, - ОВА

Ніч на Донеччині минула з численними обстрілами декількох громад. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Донецькому напрямку поодинокі обстріли відбувалися у Мар'їнці та на околицях Очеретинської громади. Дві людини дістали поранення у Дальньому Курахівської громади — у селі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару — пошкодили транспортне підприємство та приватний будинок, без постраждалих. Обстріли зафіксовано на околицях Торецької й Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула й 1 поранена у Діброві Лиманської громади. Сам Лиман зазнав 3 ракетних ударів — знищено 2 будинки, пошкоджено будівлі підприємства. За попередньою інформацією, у місті є один поранений. Крім того, під вогонь потрапило Переїзне Званівської громади — без жертв", - йдеться в повідомленні.

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