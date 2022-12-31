Над Москвою у новорічну ніч готують ППО

У новорічну ніч на бойових постах у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть майже 2 тис. військовослужбовців.

Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

У відомстві зазначили, що загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військовослужбовців.

На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ПКС "покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії".

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