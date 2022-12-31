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Вночі ворог завдав ракетного удару по військовому містечку Чернігівської області

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Вночі ворог завдав ракетного удару по військовому містечку Чернігівської області
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині - цілили по одному із військових містечок.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО. На щастя, загиблих немає.

За останні дні інтенсивність обстрілів зросла. Ворог гатить з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню",- йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Хлопці ж не ночують у казармах?
  • Elvis2
    На 1 етапі війни було багато вражень казарм - Яворів, Миколаїв, Житомир, Десна, Ахтирка. Зараз начеб-то розсереджуються. Коли вже ми будемо вражати казарми разом з військовими кацапами на терріторії московщини ?
  • 18c49ed2
    Да. С активным рулением почти до конца траектории. Рашисты, кстати, очень боялись что Украина поставит их на вооружение. Их не берет даже их распиаренный С400. Но не с нашим зеленым счастьем.
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