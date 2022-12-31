Кремль розіслав методички для росЗМІ щодо підсумків 2022 року: у них РФ "перемагає" НАТО

Пропагандистська машина детально написала, як саме росЗМІ повинні підбивати підсумки року, методичка має чотири розділи. У розділі "Головне" автори "рекомендують" вкотре підкреслити, що Володимир Путін, відправивши війська в Україну, "ухвалив єдино правильне рішення, запобігши підготовлюваному нападу України і НАТО на територію Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медуза".

Російським ЗМІ "радять" говорити, що Захід нібито готувався до атаки на РФ з 2014 року. Повномасштабну війну Кремль, звичайно ж, називає "спецоперацією", яка відбувається "успішно". Російським ЗМІ не забули нагадати про так званий "захист мільйонів російських людей".

"У Росії нині 89 регіонів, а площа збільшилася на понад 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину чи Хорватію, Данію чи Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз'єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини Росії", - зазначено в методичці, проте про втрату Херсона та інших територій у Кремлі вирішили промовчати.

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Також російським ЗМІ "рекомендують" говорити про так зване "успішне досягнення цілей з демілітаризації та денацифікації" нашої країни. НАТО в методичках називають "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка нібито так і не змогла зломити армію РФ. Однак пропагандистам буде складно не заплутатися в протиріччях. Адже спочатку йдеться про те, що РФ "демілітаризує" Україну, але при цьому в методичці зазначено, що "РФ воює з НАТО".

"НАТО - це ворог зовсім іншого масштабу і рівня, ніж київський режим. Якби не Захід, Україна давно була б демілітаризована і прийняла умови Росії. Швидких перемог ніхто не чекає - час працює на Росію. У "СВО" ситуація під контролем: затишшя на фронті пов'язане з перегрупуванням сил і необхідністю навчити мобілізованих", - зазначено в методичці.

Ще одне протиріччя в тому, що спочатку Кремль говорить про те, що Захід нібито дає Україні все менше техніки, але при цьому в методичці також зазначено, що наша країна отримує багато допомоги.

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У Кремлі не забули нагадати пропагандистам і про те, що ті повинні розповідати росіянам про "згуртування суспільства". Звичайно ж, справжніх опитувань розкривати ніхто не стане, замість цього людям пропонується показати намальовані від ВЦВГД цифри про довіру росіян до Путіна.

"Додатково в своїх підсумкових відео і текстах пропагандисти розкажуть росіянам про те, що економіка країни має "величезний запас міцності і потенціал для розвитку", а "ситуація в ній і далі буде поліпшуватися", - повідомляє про методичку "Медуза".

Також Кремль каже, що РФ потрібно називати "лідером країн, які не визнають винятковість заходу". Крім цього, в методичці зазначено, що Путін нібито "дає Європі шанс одуматися".