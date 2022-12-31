У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів окупантів, - ВМС ЗСУ

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 31.12.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 ворожих кораблів;

в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 11 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;

о Чорного моря – 23 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі Росія тримає 9 кораблів, серед них один ракетоносій з "Калібрами", - ВМС ЗСУ