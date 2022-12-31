У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів окупантів, - ВМС ЗСУ
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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Станом на 31.12.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 ворожих кораблів;
- в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 11 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
- о Чорного моря – 23 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.