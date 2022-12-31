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Помер Папа Бенедикт XVI

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Помер Папа Бенедикт XVI
Колишній голова римо-католицької церкви Бенедикт XVI помер у віці 95 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News.

Бенедикт XVI пішов з життя у своїй резиденції у ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

В останні кілька днів стан здоров’я колишнього Папи погіршився через похилий вік.

Попрощатися з колишнім понтифіком можна буде з понеділка, 2 січня в базиліці Святого Петра.

Світське ім’я Бенедикта XVI - Йозеф Ратцінгер. Він народився в Німеччині. У 2005 році він став одним із найстаріших колись обраних Пап. В 2013-му - облишив свою посаду.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Притомний був Папа. Без епатажу і косяків. Увійшов в історію, як перший Папа, який пішов на пенсію, залишивши Св'ятійший престол добровільно, ще за життя. Цим наслідував Блаженнійшого Любомира Гузара, який окрім Глави УГКЦ був ще й Кардиналом Вселенської церкви.
  • Lionia DC
    На відміну від нинішнього абсолютно притомний. Царство Небесне.
  • Германарих гот
    Він пішов не добровільно. Пенсія для Пап, до нього це взагалі був нонсенс. Мусив піти, на фоні педофільних скандалів в католицькій церкві. Будучи кардиналом, який очолював комісію по розслідуванню таких випадків, не розслідував їх, а покривав. Це все почало спливати під час його діяльності в якості Папи. Гузар, той дійсно був достойною людиною
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