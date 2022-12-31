Помер Папа Бенедикт XVI

Колишній голова римо-католицької церкви Бенедикт XVI помер у віці 95 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News.

Бенедикт XVI пішов з життя у своїй резиденції у ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

В останні кілька днів стан здоров’я колишнього Папи погіршився через похилий вік.

Попрощатися з колишнім понтифіком можна буде з понеділка, 2 січня в базиліці Святого Петра.

Світське ім’я Бенедикта XVI - Йозеф Ратцінгер. Він народився в Німеччині. У 2005 році він став одним із найстаріших колись обраних Пап. В 2013-му - облишив свою посаду.

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