По всій території України оголошена повітряна тривога: росіяни випустили ракети.

Першим о 12:18 про пуск ракет повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він.

"Бачу першу, не помилився - а шкода", - додав він о 12:49.

З 12:22 в різних областях почали оголошувати повітряну тривогу. Спочатку - в Миколаївській та Одеській, слідом - у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Далі тривогу було оголошено в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях.

Станом на 13:08 тривога оголошена по всій території України.

Також читайте: Росія може завдати масованого ракетного удару під час новорічних свят, - британська розвідка

Міський голова Сум Олександр Лисенкопопередив про можливу ракетну небезпеку та відключення електропостачання. "Підготуйтеся, будь ласка!" - написав він у телеграмі.

Голова Сумщини Дмитро Живицький о 12:59 попередив про підльот ракет до області. "В укриття!

Ракети на підльоті до області", - написав він у телеграмі.