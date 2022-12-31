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По всій території України оголошена повітряна тривога

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По всій території України оголошена повітряна тривога
По всій території України оголошена повітряна тривога: росіяни випустили ракети.

Першим о 12:18 про пуск ракет повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він.

"Бачу першу, не помилився - а шкода", - додав він о 12:49.

З 12:22 в різних областях почали оголошувати повітряну тривогу. Спочатку - в Миколаївській та Одеській, слідом - у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Далі тривогу було оголошено в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях.

Станом на 13:08 тривога оголошена по всій території України.

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Міський голова Сум Олександр Лисенкопопередив про можливу ракетну небезпеку та відключення електропостачання. "Підготуйтеся, будь ласка!" - написав він у телеграмі.

Голова Сумщини Дмитро Живицький о 12:59 попередив про підльот ракет до області. "В укриття!
Ракети на підльоті до області", - написав він у телеграмі.

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Топ коментарі

  • Милен Петров
    Украинцив могут остаться без свитла у новоричной ничь, зато у кацапов дед Мороз приготвил то ли 800, то ли 1000 чорних пакетих. Из Болгарию бажаю всим перемога над ордой в новом роком. Слава Украини!
  • Senator 0eaca536
    В Николаевской области служит мой младший сын кстати в ППО...✊💪 Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко 🔱❤️🖤🔱
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    А ты не в курсе шо орки ради Понта голышом останутся,последнее отдадут.....оставить без света хохлов влажные мечты....которые надеюсь разобьются об нашу ПВО.
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