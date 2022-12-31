Росіяни обстріляли гуманітарний конвой у Луганській області

При в’їзді у с. Невське Луганської області російські окупанти обстріляли поліцейських та волонтерів, які везли місцевим жителям продукти та новорічні подарунки.

Про це повідомили у поліції Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області супроводили представників благодійної організації "Nova Ukraine" та громадської організації "Парк та особливі друзі" з м. Кривий ріг до нещодавно звільнених м. Лиман Донецької області та с. Невське Сватівського району Луганської області.

При в’їзді у с. Невське гуманітарний конвой потрапив під обстріл окупаційних військ, на щастя, все обійшлось і мешканцям Луганщини були доставлені необхідні речі та продовольство", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські спільно з благодійниками доставили мешканцям продуктові набори, хліб, новорічні подарунки для дітей, корма для домашніх тварин. Окремо мешканцям Невського було доставлено сірники, свічки, скотч та плівка, які необхідні місцевим у холодну пору року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки російських загарбників в районах 15 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб