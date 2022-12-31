Бахмута як міста більше не існує. Його легше побудувати "з нуля", - Буданов

Росіяни майже повністю зруйнували Бахмут у Донецькій області та зробили його не придатним до життя.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

"Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - сказав він.

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Керівник ГУР зазначив, що росіяни зруйнували Бахмут та зробили абсолютно не придатним до життя чергове місто.